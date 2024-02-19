新光金通過SBTi科學基礎減碳目標審核 估2030年碳排降42%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-19 16:49

科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 近日審核通過新光金 (2888-TW) 送交的科學基礎減碳目標，為新光金在永續發展路程中的一項重要里程碑。新光金依 SBTi 嚴格的 1.5℃ 情境設定海內外全據點自身營運 (範疇一及範疇二) 減碳目標，以 2022 年為基準年，計畫透過自主節能、汰換耗能設備、增建太陽光電設備、提升再生能源使用比率及導入內部碳定價等方式，預計至 2030 年碳排減降 42%。

對於金融業最關鍵的投融資財務碳排 (範疇三)，新光金指出，已針對自身上市櫃股票投資部位，以及發電、商用不動產等融資部位設定減碳目標，並將 100% 化石燃料的長期融資部位納入目標設定、規畫逐步退出煤炭及非典型石油與天然氣的投資與融資業務。

新光金積極發揮自身金融影響力，透過「綠色投資」、「綠色融資」及「永續績效連結貸款」等多元金融服務，引導資金投入低碳產業，並貫徹機構投資人盡職治理精神，持續與客戶議合，透過親訪、視訊會議、電話訪談及論壇等方式鼓勵客戶節能減碳、設定減碳目標，攜手投融資客戶低碳轉型，截至 2023 年底，新光金綠色投融資金額已逾 725 億元。

同時，新光金對內藉由教育訓練推廣，提升業務單位與客戶議合能力，並加強管理單位對永續投融資、氣候風險控管與財務碳排放管理的認知，以強化公司氣候韌性。

新光金表示，未來將協同旗下子公司持續推動節能減碳與永續金融，攜手並引導海內外客戶邁向低碳轉型，且於每年發布之《永續報告書》中揭露減碳目標之達成情形，以實際行動為全球減碳做出改變，致力達成 2050 年自身營運及全資產組合淨零碳排之決心。