鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-26 18:44

金管會近來關切新光人壽增資案，要求一個月內提改善計畫，新光金 (2888-TW) 今 (26) 日召開董事會，新壽董事長魏寶生及副董事長洪士琪表示，董事會相當重視金管會來函，並列入報告案中，會中所有董事暢所欲言，歷時 2 個多小時，過程相當和諧、目標一致，並達成兩項共識，就是以其他子公司上繳盈餘，對新壽增資 70 億元，以及達成 RBC 200% 的目標，強調「一定會找到方法」。

金管會日前邀新光金及新壽四位董總喝咖啡，要求在一個月內提出改善計畫，除了去年 55 億元未完成增資外，加上今年 70 億元，總計 125 億元增資。

魏寶生說明，今天董事會應該是最和諧的一次，共計 6 個報告案、5 個討論案，除了報告各子公司營運狀況外，更特別將金管會來函列為報告案，顯見公司相當慎重，並尊重主管機關的意見，將盡力達成目標。

對於主管機關一個月的期限，魏寶生說明，2 月份的董事會將會提前舉行，改善計劃書也必須先向主管機關報告，新光金董事長陳淮舟已邀他一同前往說明，但適逢農曆新年假期，因此，預計年前就會前往。

對於子公司上繳獲利挹注新壽增資部分，魏寶生強調，必須經過各子公司董事會同意，以及主管機關核准。