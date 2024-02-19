〈台股盤後〉半導體、AI熄火 鴻海攜金融股撐盤 小漲28點收18635點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-19 14:26

台股今 (19) 日延續震盪格局，台積電、聯發科以及 AI 族群走弱，由鴻海及金融族群扮演撐盤角色，開低走高帶動加權指數翻紅，收漲 28.55 點或 0.15%，來到 18635.8 點，成交金額 3674 億元；櫃買指數則漲 1 點或 0.4%，收 245.11 點。

半導體指標今日普遍走弱，台積電今日下跌 5 元或 0.7%，收 678 元、聯發科也跌 0.7%，收 963 元，日月光投控收跌、鴻海則上漲 1.5%，收 103 元，台達電、聯電也收紅。

半導體相關來看，IC 設計族群漲跌互見，智原重挫 6%、彩鈺跌 3.9%、股王世芯 - KY 跌 2.5%，但聯詠大漲 7%、祥碩漲 6%，站回 2000 元大關。封測族群走弱，力成跌近 3%、京元電子跌 2.5%。