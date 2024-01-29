新光金4點聲明：增資新壽僅是手段 籲大股東謹言慎行

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 20:18

對於大股東吳東進再度發聲，新光金 (2888-TW) 經營團隊今 (29) 日晚間也發出四點聲明，強調新光金增資新光人壽僅是手段，新壽能在 2026 年接軌 ICS 前的 RBC 達標 200% 才是目的，公司從未反對或阻礙對人壽子公司的增資，應把向股東拿錢作為最後選項；經營團隊也呼籲大股東身為公司名譽董事長，應謹言慎行，自律自重。

新光金表示，首先，對新光人壽增資為法定義務，公司向來遵循規範並持續積極處理，目前已委請外部顧問公司協助，積極研議可最終解決新光人壽問題之各種可能方案。上週五 (1 月 26 日) 新光金董事會並針對主管機關來函要求內容正式提案報告，董事們充分溝通，亦有共識協助人壽解決問題。

其次，新光金過去數年對股東募資金額已累積高達數百億元，如今股價仍低於票面，顯示過去新光金動輒以低於票面金額向股東募資的作法，造成股價長期萎靡不振，且募資作法未能成功扭轉公司的經營困局傷害全體股東權益甚鉅。因此，新光金規劃對新壽增資的資金來源時，對全體 50 多萬名股東之募資應為最後選項，須注意時機與經營改善程度，才能發揮最大功能。

第三，新經營團隊接手經營迄今半年，除已現金增資新光人壽 15 億元、新壽發行次債 130 億元以提升人壽 RBC 外，也致力找尋其他可最終解決讓新光人壽 RBC 在接軌 ICS 前得以達標的作法，因此，提出比照同業將死利差互抵責任準備金列入 RBC 計算之建議，但很遺憾主管機關未予同意。

公司除努力規劃在今年 Q2 完成對人壽增資 70 億元外，並已委請外部顧問公司協助，積極研議各種可能方案。新光金表示，有信心能找到解決辦法，惟最後仍需取得主管機關之支持同意才得以落實執行。