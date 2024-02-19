外資賣超逾百億大砍宏碁、晶圓雙雄 反手加碼面板三虎

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-19 18:56

台股今 (19) 日上漲 28 點，外資賣超 110 億元，但在期貨回補空單 3227 口，淨空單降至 3471 口，期現貨不同調。個股方面，外資大賣宏碁 3.8 萬張，也提款晶圓雙雄共 2.1 萬張，反手敲進面板三虎共近 5.3 萬張。

外資賣超來看，最多的是 3.46 萬張，再來有英業達近 1.17 萬張、台積電 1.07 萬張、聯電 9399 張、中興電 8622 張、寶成 7695 張、緯創 7437 張，以集敬鵬 5993 張、神達 5918 張等。

外資也大舉調節 ETF，包括統一美債 20 年 3.12 萬張、國泰 10Y + 金融債 3.08 萬張、國泰 20 年美債 1.58 萬張、元大滬深 300 正 2 1.46 萬張、國泰永續高股息 1.37 萬張、元大美債 20 年近 1.3 萬張。

外資今日買超面板指標群創 3.82 萬張最多，以及友達 8619 張、彩晶 6054 張，另有欣興 1.3 萬張、菱生 8454 張、鴻海 8382 張、華邦電 6857 張、華東 6575 張等。