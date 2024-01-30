〈金管會新春展望〉新光金增資承諾不容打折 黃天牧罕見動怒重申5點要求

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-30 19:25

金管會今 (30) 日舉行新春記者會，對於新光金 (2888-TW) 大股東與經營團隊近來對於現金增資新壽議題隔空交戰，主委黃天牧罕見動怒，提出五點觀察，強調增資承諾不容打折，一定要讓 RBC 回到法定標準 200%，並重申金融機構要以誠信為本，維護保戶、存款戶及投資人的權益。

黃天牧憶及，新光金去年中旬由少數股東發動委託書徵求，以較低成本取得經營權，6 月 12 日當天，陳淮舟就任董事長，銀行局及保險局馬上約談他，並提出五點期待，陳淮舟也當場簽署同意，7 個多月了，金管會一直聽其言、觀其行，持續期盼提出改革的團隊要遵守承諾。

首先，黃天牧指出，新光金不可因經營團隊變更而忽視承諾，強調承諾不容打折，必須要履行，希望董事會能化異求同，和衷共濟。

第二，現今企業經營逐漸轉向利害關係人主義，遑論金融機構受到主管機關高度監理，要以誠信為本，負責人念茲在茲就是維護保戶、存戶、投資人的權益，這才是最優先面向，而不僅僅是股東的權益。

第三，金融機構有增資需求時，主要股東應理所當然優先現金增資，黃天牧強調「企業沒有任何理由」。第四，雖可由公司發債或子公司盈餘上繳來因應，但發生資金缺口時，大股東應優先注資，擔起最重要的責任，這也是義務，黃天牧直言，有股東願意增資，公司卻不採納，不明白目的為何？

第五，黃天牧指出，陳淮舟就任董座第一天即寫給員工公開信，具有很高的格局，最後提及將不負股東、員工及客戶所託，但近來看到大股東與經營團隊間的對立，對於金控經營來說不是很符合期待。

黃天牧罕見動怒，直言若回頭看 6 月 12 日股東會新董事名單與過去相比，部分改革派成員也是舊經營團隊的成員，需要這樣劃分彼此嗎？他強調，經營金融機構永續發展立基於誠信的企業文化，金管會監理的態度就是要保護大眾權益，呼籲新光金及所有股東「化異求同、和衷共濟」，為 309 萬保戶及 320 萬存款戶及廣大的投資人權益共同努力。

對於大股東干政議題，銀行局長莊琇媛說明，意思是指沒在董事會擔任負責人，又提出很多經營意見，要經理人按大股東意志進行。不過，新光金現在最重要的不是大股東干政，而是增資，因新壽已不符合 RBC 200% 的標準，要趕快辦理現金增資，讓資本適足性符合規定才是重點。

對於金金分離問題，銀行局長莊琇媛說明，在金控負責人資格條件有規定，是以金控的董事、監察人、經理人等關係人不能再兼任另一家金融機構的董事、監察人、經理人為定義。

莊琇媛表示，先前已有檢視過新光金董事結構，主要在於直接大股東新柏所派駐的 4 席在新光金的董事，應是指新柏背後三家持股公司負責人是台新金董事長夫人彭雪芬，經過檢視，這 4 席董事並上述這些關係，所以不會違反金金分離規定。莊琇媛也強調，銀行局在 109 年請彭雪芬、吳東亮、新柏董事簽署「切結書」，避免利益衝突的問題。

保險局長施瓊華進一步補充，在新光金改選前，新壽提出的準備金補強計畫已經說得非常清楚，3 年分別增資 70 億元，因此，這 125 億元一定是要採行股東現金增資。