電競顯卡需求回溫 動力-KY拚全年營收、毛利率重回成長
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-19 11:31
隨著顯卡新品及電競需求回溫，散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 看好今年第二季起稼動率有望逐步提升，全年營收有望重回成長，若下半年消費性市場顯著增溫、拉貨轉強，毛利率拚站回 30%。
動力一月儘管受到淡季效應影響，單月營收仍有雙增表現，來到 1.36 億元為近三個月新高，公司預期，隨著輝達 Super 系列推出、中階顯卡持續有拉貨動能，3 月營收有望進一步攀升、第二季再成長。
法人估，動力去年受到庫存調節影響，整體營運衰退，今年在消費性市場回溫下，營運將重回成長，第二季營收有望與去年第四季 3.44 億元相當，全年營收拚年成長。
獲利方面，動力去年稼動率較低，整體毛利率恐探近四年低點，不過今年在消費性市場需求增加下，毛利率有機會往 30% 靠攏。
針對 AI PC 產品發展，動力表示，今年不論在 Arm、Intel 或 AMD 皆可看見 AI PC 產品，各 PC 品牌廠仍將電競視為主力戰場，公司積極研發 2U 以上對轉雙風扇，其優勢包含高轉速、高風量、高風壓、低振動、低耗功等，確保風扇在 AI PC 的散熱需求。
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