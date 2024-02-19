電競顯卡需求回溫 動力-KY拚全年營收、毛利率重回成長

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-19 11:31

動力一月儘管受到淡季效應影響，單月營收仍有雙增表現，來到 1.36 億元為近三個月新高，公司預期，隨著輝達 Super 系列推出、中階顯卡持續有拉貨動能，3 月營收有望進一步攀升、第二季再成長。

法人估，動力去年受到庫存調節影響，整體營運衰退，今年在消費性市場回溫下，營運將重回成長，第二季營收有望與去年第四季 3.44 億元相當，全年營收拚年成長。

獲利方面，動力去年稼動率較低，整體毛利率恐探近四年低點，不過今年在消費性市場需求增加下，毛利率有機會往 30% 靠攏。