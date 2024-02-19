〈焦點股〉受惠能源政策利多 森崴能源「發電」漲逾半根停板

森崴能源今天早盤以 119.5 元開出，隨後開高走高，最高漲至 126 元，漲幅超過 7%。觀察三大法人近日籌碼動向，上周四 (15 日) 紅盤日遭三大法人賣超 860 張，不過在上周五 (16) 日回補 4063 張。

各國訂定的能源政策，包括美國 10 年兩項能源政策，預計將投入 1.6 兆美元的基建計畫，台灣則有 22 年的四項能源政策，預計也將投入 2.09 兆新台幣，綠能、重電業者成為主要受惠業者。