〈焦點股〉受惠能源政策利多 森崴能源「發電」漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-19 11:52
隨著各國能源政策底定，加上淨零排碳等趨勢，重電族群成為主要受惠業者，激勵森崴能源 (6806-TW) 今 (19) 日漲勢凌厲，開高走高，漲逾半根停板，站上所有均線，成交量超過 1.5 萬張。
森崴能源今天早盤以 119.5 元開出，隨後開高走高，最高漲至 126 元，漲幅超過 7%。觀察三大法人近日籌碼動向，上周四 (15 日) 紅盤日遭三大法人賣超 860 張，不過在上周五 (16) 日回補 4063 張。
各國訂定的能源政策，包括美國 10 年兩項能源政策，預計將投入 1.6 兆美元的基建計畫，台灣則有 22 年的四項能源政策，預計也將投入 2.09 兆新台幣，綠能、重電業者成為主要受惠業者。
根據法人指出，森崴能源離岸風電下部結構工程總值 538 億元，整體工程需在 2025 年前完工，2024 年將迎來認列高峰，預期森崴能源將認列 43% 的台電二期工程款，工程款高達 231 億元，有望帶動森崴能源整體營運。
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