〈龍年產業景氣前瞻〉SUPER系列顯卡陸續上市 散熱模組廠營收看旺
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-09 10:20
輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)GeForce RTX SUPER 系列顯卡，鎖定電競、創作者及 AI 應用需求，業界認為，新品效能更加有望帶動換機潮，預估第一季底至第二季初有望出現明顯拉貨潮，加上去年基期較低，散熱模組廠雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、動力 - KY(6591-TW) 上半年營運有撐。
動力為輝達顯卡風扇供應商之一。公司表示，美國擴大中國晶片管制，高階顯卡禁售掀起中國大陸廠商備貨潮，帶動輝達中高階顯卡 RTX 4080、4090 系列需求增加，加上新顯卡 RTX 40 Super 系列也展開拉貨，預期整體動能將延續至第二季。
動力認為，目前市場都對消費性市場回溫都有期待，預期 Super 系列 3 月開始拉貨動能會更為明顯，有望支撐首季營運表現。法人估，動力第一季營收有望較去年同期 3.18 億元小幅成長、第二季將再呈現季增。
雙鴻同樣在輝達 RTX SUPER 系列顯卡出貨支撐下，1 月營收表現不會太差，整體第一季還有筆電新機量產、水冷分岐管開始出貨，第一季營收有望小幅年增。
整體顯卡市場來看，隨著歐美市況回溫，輝達陸續上市 SUPER 系列中高階顯卡新品，不僅效能更加，價格也不較過往強硬，預期有助增加消費者換機意願提升。
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