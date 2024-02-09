〈龍年產業景氣前瞻〉SUPER系列顯卡陸續上市 散熱模組廠營收看旺

動力為輝達顯卡風扇供應商之一。公司表示，美國擴大中國晶片管制，高階顯卡禁售掀起中國大陸廠商備貨潮，帶動輝達中高階顯卡 RTX 4080、4090 系列需求增加，加上新顯卡 RTX 40 Super 系列也展開拉貨，預期整體動能將延續至第二季。

雙鴻同樣在輝達 RTX SUPER 系列顯卡出貨支撐下，1 月營收表現不會太差，整體第一季還有筆電新機量產、水冷分岐管開始出貨，第一季營收有望小幅年增。