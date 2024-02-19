安永企業管理諮詢與 o9 Solutions結盟 提供AI供應鏈解決方案

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-19 11:29

安永企業管理諮詢服務股份有限公司 (簡稱安永企業管理諮詢) 宣布與企業 AI 系統平臺供應商 o9 Solutions 結盟，提供以人工智慧 (AI)、機器學習 (ML)、大數據和雲端計算為後盾的供應鏈計畫解決方案，支援企業採用整合的業務規劃解決方案，重塑企業的核心供應鏈、銷售、財務損益及永續的表現。

隨著技術的快速發展，企業必須重塑營運和開拓業務的方式。安永企業管理諮詢表示，此合作結合了 o9 Solutions AI/ML 為核心的規劃、分析和數據平臺 (o9 Digital Brain) ，加上安永企業管理諮詢深厚的供應鏈諮詢經驗、系統整合與數據分析能力。

o9 Solutions 所提供的平臺整合企業的流程，將傳統上緩慢且非全數據整合的供應鏈計畫轉變為單一整合的「智慧計畫」。o9 Digital Brain 由專利的企業知識圖譜技術 (Enterprise Knowledge Group，EKG) 所驅動，協助企業串接不同的數據來源，以獲取更精確的商業洞察來協助企業做出精準的決策。藉由 o9 Solutions 透過 AI/ML 平臺協助企業進行數位供應鏈轉型並及早偵測到潛在的供應鏈風險，客戶的產業涵蓋了食品和飲料、消費品、零售、工業製造、電信、汽車、高科技製造、半導體等。

安永企業管理諮詢總經理黃昶勳表示：「此次結盟展現了安永企業管理諮詢更具差異化的先進能力，提供客戶供應鏈轉型平臺的另一個優質選擇。我們能協助客戶在面對各式各樣的供應鏈挑戰下，透過最新的平臺來加強供應鏈韌性、為企業帶來更高的價值。」