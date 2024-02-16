奇鋐去年Q4 EPS 4.36元 與全年14.11元同刷新高

奇鋐為輝達 (Nvidia) 供應鏈之一，自去年下半年開始出貨輝達 H100 的 3D VC 均熱片，市場預期，隨著 AI 伺服器需求不減，出貨動能將延續至今年，加上 PC 產業回溫，今年第一季營運有望淡季不淡。