奇鋐去年Q4 EPS 4.36元 與全年14.11元同刷新高
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-16 16:20
AI 伺服器熱潮不減，散熱大廠奇鋐 (3017-TW) 營收屢創新高，股價漲勢更是凌厲，今 (16) 日依據主管機關規定公布自結數，去年第四季稅後純益 16.71 億元，年增 54.58%，每股純益 4.36 元；去年全年大賺 53.05 億元，年增 27.94%，每股純益 14.11 元，單季、全年獲利雙刷新猷。
奇鋐去年 12 月營收 56.18 億元，年增 23.07%；稅前盈餘 9 億元，年增 100%；稅後純益 6.28 億元，年增 140.61%，每股純益 1.64 元。去年第四季營收 167.2 億元，年增 13.15%；稅前盈餘 24.92 億元，年增 47.28%。
全年營運方面，奇鋐去年全年營收 591.94 億元，年增 5.67%；稅前盈餘 80.26 億元，年增 23.69%；稅後純益 53.05 億元，年增 27.94%，每股純益 14.11 元。
奇鋐為輝達 (Nvidia) 供應鏈之一，自去年下半年開始出貨輝達 H100 的 3D VC 均熱片，市場預期，隨著 AI 伺服器需求不減，出貨動能將延續至今年，加上 PC 產業回溫，今年第一季營運有望淡季不淡。
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