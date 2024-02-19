〈台股盤中〉大漲後震盪整理 美超微大跌AI股回軟 重電股強撐盤面
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-19 10:51
台股在上周兩個交易日大漲逾 500 點後，今 (19) 日出現震盪走勢，開盤下跌 46 點後，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 9 元開出，隨後收斂跌幅 ，帶動台股一度翻紅小漲 41 點來到 18648 點，持續站穩所有均線，預估今日成交量 3800 億元，較上周五收斂。
美超微上周五創高後，暴跌近 20%，AI 概念股今日承受壓力，指標股廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 都下挫超過 1%，技嘉 (2376-TW) 大跌近 4%，華泰 (2329-TW) 更一度重挫 9%，族群獲利了結賣壓沉重。
台電強韌電網計畫、變壓器外銷及布局綠能產業催動機電四雄接單成長動能，目前在手訂單均逾百億，今日盤面再度聚焦重電族群，中興電 (1513-TW)、華城 (1519-TW) 早盤大漲超過半根，兩家成交值一度位居台股第三、第四，交易相當熱絡，士電 (1503-TW) 更一度強漲 7%，亞力也有 2% 左右漲幅。
權值股走勢平平，台積電在平盤下游走，聯發科 (2454-TW) 小跌 2%，鴻海 (2317-TW)、中華電 (2412-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 都呈現震盪，僅台達電 (2308-TW)、中信金 (2891-TW) 等上漲，助長大盤漲勢。
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