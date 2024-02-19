〈台股盤中〉大漲後震盪整理 美超微大跌AI股回軟 重電股強撐盤面

台股在上周兩個交易日大漲逾 500 點後，今 (19) 日出現震盪走勢，開盤下跌 46 點後，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 9 元開出，隨後收斂跌幅 ，帶動台股一度翻紅小漲 41 點來到 18648 點，持續站穩所有均線，預估今日成交量 3800 億元，較上周五收斂。