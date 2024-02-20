〈台股盤前〉短線觀察熱錢效應趨緩 留意回檔風險

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-20 08:25

台股在創新高後，近兩日賣壓蠢動，部分電子權值股拉回修正，逐步回補開紅盤當日向上跳空的多方缺口，法人指出，隨著近期熱錢效應趨緩，大盤上攻力道轉弱，短線須留意盤勢出現技術性回檔風險。

市場消息方面，經濟部擬 3 月中旬召開電價費率審議會，將此次電費調漲瞄準兩大群體，分別為半導體用電大戶，估 4 月起特高壓用戶調幅最高逾 1 成，以及電價比 20 年前還便宜的 330 度以下民生用電，藉此讓電價回歸合理並減少分戶規避高段電價投機行為，擬不分級距全面調漲。

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白表示，記憶體在 AI 的應用預計第三季開始小量出貨，第四季到明年開始有較顯著的成長，看好記憶體將迎來為期一年半到兩年的大多頭市場。