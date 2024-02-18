美股飆漲後不知道買哪家？這6檔可做空！

鉅亨網編譯許家華 2024-02-18 08:04

隨著美股飆漲，投資者越來越難找到適合買進的股票，現下或許更適合做空股票。

標普 500 指數 (SPX-US) 自去年 10 月觸及多月低點後，迄今已上漲 22%，此波漲勢不光靠已越來越貴的大型科技股推動，還包括其他許多產業的股票。因此，雖然肯定有些股票因企業獲利高於預期還能上漲，但許多股票有很大下降空間，只要他們的獲利前景惡化。

在這些股票走跌時，投資者可望透過做空大賺一筆。然而，股票長期往往走漲，投資者必須看準特定時機做空才能賺錢，通常跌勢在 6 個月內。若遭做空的股票出現正面催化劑，導致股價大幅上漲，投資者就會被迫趕緊回補降低虧損，因此做空者的風險很高。

例如 2021 年迷因股交易高峰期，GameStop (GME-US) 就是軋空行情的典型代表。

Wolfe 研究公司分析師本周篩選出一份「適合做空」的股票清單，即估植相對於企業獲利潛力來說可能過高的股票，因此這些股票的獲利品質必須較差，或獲利的可預測性較低。

這 6 檔股票當前的市場定位表明，可能還會看到更多賣空交易。這幾檔中，有許多股的債務負擔也相對較大，例如 Walgreens。

Walgreens 淨現金負債超過 300 億美元 (含債務和租賃義務)，是該公司預估今年 Ebitda（息稅折舊攤提前利潤）的 6 倍以上。

拿標普 500 指數的成分股作為比較，其債務與 Ebitda 比約 1 至 2 倍，風險相較小。換句話說，Walgreens 的獲利無法像其他公司那樣填補債務，倘若其獲利像過去幾年一樣持續下降，那麼這樣的債務水準帶來的風險就更大。

此外，儘管該股在過去 12 個月內下跌了 40%，但恐仍不適合買進。Walgreen 的估值看起來似乎很甜，其企業價值倍數 (EV/EBITDA) 僅 6，而標普 500 指數為 13，但背後原因卻是該公司過去幾年獲利下降所致，投資人還在盼望該公司轉虧為盈。此外，Walgreen 大部分的 Ebitda 都用於各項開銷，例如去年，49 億美元的 Ebitda 轉化的自由現金流還不到 10 億美元。

這些都是 Walgreens 股票遭做空的原因，尤其是 Wolfe 研究公司的數據顯示，Walgreens 目前空單餘額僅約 5.1%，但遭嚴重放空的股票，其空單餘額通常接近 50%，意味 Walgreens 仍有很大做空空間。倘若該公司無法扭轉獲利局面，股價就會受到影響。

Walgreens 拒絕置評。

玩具製造商孩之寶 (Hasbro) 是另一檔乍看之下很便宜的股票，但細究後就能發現其實很貴。孩之寶現行股價本益比約 15，而標普 500 指數成分股的本益比約 20，然而，考慮其獲利品質，孩之寶的本益比似乎有點太貴了。

過去幾年下來，孩之寶每股獲利 (EPS) 已下降，例如今年預期的 EPS 就低於 2019 年的數據，獲利持續疲軟恐導致股價進一步下挫，過去 12 個月以來，孩之寶股價已下跌 13%。

此外，孩之寶的淨債務 / EBITDA 比率約 3，高於標普 500 指數的相較比率。

這些是吸引投資者做空孩之寶的因素，除非該公司提高獲利或減少債務，否則仍有更大做空空間，因為目前該股空單餘額僅約 5.6%。