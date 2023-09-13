統振Q3獲利走高 前三季EPS挑戰去年全年

統振 (6170-TW) 受惠金融科技移工匯款業務成長，及處分子公司達振能源約 3 成的股權獲利挹注下，第三季獲利再衝高，每股純益可望改寫 2022 年第二季的 1.17 元紀錄，加計上半年獲利，前三季 EPS 將挑戰去年全年的 2.73 元。

統振在日前處分子公司達振能源約 3 成的股權給錸寶 (8104-TW) 旗下公司，總交易金額 2.2 億元，預計處分利益爲 6300 萬元，挹注每股獲利約 0.7 元。

統振 2023 年上半年營收 10.54 億元，毛利率 28.72%，稅後純益爲 1.14 億元，每股 1.3 元。統振並日前獲宏碁 (2353-TW) 以每股 40.05 元價格認購私募股 1 萬張，目前股本約爲 8.97 元。

目前統振旗下專攻外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 受惠於有效會員數逐月穩定攀升，推升匯款筆數持續增長，今年 8 月移工匯款筆數年增 1.18 倍，連績 6 個月創下歷史新高，有鑑於統振在金流服務的收益以單筆手續費計算，匯款筆數增長將扮演統振營運績效長期穩健成長的重要關鍵。

統振的移工匯兌 APP。(鉅亨網記者張欽發攝)

統振 2019 年獲金管會金融科技創新監理沙盒實驗計畫核准辦理移工匯款業務且為第一家取得金管會移工小額匯款業務許可，不僅即時掌握金融法規的最新動態，助力統振在移工匯兌業務以快速便利、親民、信任等優勢，搶得市場先機。

統振今年 1-8 月辦理移工匯兌業務額已達 196 億元，超越 2022 年全年的 147 億元，預估此一業務積極成長挹注之下，2023 年業務量上看 300 億元，而今年以來，統振的移工匯兌營收約占整體 20%。

統振總經理何明哲指出，目前全台移工人數約 74 萬人，統振的移工匯兌業務會員數超過 30 萬人，有效會員數市占率約 27%，預估在人口老化及缺乏因素影響之下，未來在來台移工人數將會持續成長，明年對移工匯兌業務將以成長 10-15% 爲目標，同時，對於有效會員數將以 40% 的市占率爲目標。

同時，統振對於服務對象覆蓋率完整涵蓋印尼、越南、菲律賓、泰國等四國的移工匯兌業務，在運作趨於成熟之後，也積極準備向日本及韓國市場進軍，日本市場約有 200 萬名移工，市場匯兌需求龐大，但日本對於匯兌業務爲許可制，目前已發出 83 張執照，且送件審核到批准執行業務的時間長達 18 個月，統振在原有優勢及與宏碁合作的綜效之下，已積極展開籌備。