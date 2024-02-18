台積電創天價、MSCI調整2/29生效、囤房稅2.0課稅基準出爐 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-18 05:10

台股龍年周四 (15 日) 迎來紅盤日，台積電開盤隨即衝上 709 元，創下新天價，帶動台股大盤指數大漲；MSCI 公布最新季度的調整結果，預計 2/29 生效；財政部公布囤房稅 2.0 課稅基準，最快 3 月底上路，以下為本周大事回顧：

台積電龍騰跳躍衝 709 元 市值飆破 18 兆元

台股龍年周四 (15 日) 開紅盤，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 開盤隨即衝上 709 元，創下歷史新高價，漲幅超過 9%、逼近漲停板，市值也衝破 18 兆元，達 18.15 兆元，儘管受部分獲利了結賣壓影響，漲幅仍在 8% 左右。

〈MSCI 調整〉台股權重兩升一平 2/29 盤後生效 創意權重調升最多

MSCI 明晟周二 (13 日) 公布最新季度調整結果，台股在本次調整中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 15.96% 上調至 15.97%，微升 0.01 個百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 18.70% 上調至 18.75%，調升 0.05 個百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重維持 1.60% 不變。

〈MSCI 調整〉全球標準型指數刪除富邦媒 小型指數新增達發等 6 檔

MSCI 明晟周二 (13 日) 公布最新季度調整結果，將於 2 月 29 日收盤後生效。此次全球標準型指數的台股成分股刪除富邦媒 (8454-TW) 一檔，並未新增成分股；MSCI 全球小型指數新增達發科技 (6526-TW) 等六檔，無刪除成分股。

財政部：囤房稅 2.0 課稅基準預告出爐 最高 4.8% 最快三月底上路

配合 1 月公布的囤房稅 2.0 相關條例，財政部於周五（16 日）預告課稅基準草案，課稅級距依直轄市、非直轄市及所持房屋件數、持有時間等標準，最高達 4.8%。財政部賦稅署署長宋秀玲表示，若預告內容無修正，地方政府配套措施出爐後，最快可於三月底、四月初生效實施。

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