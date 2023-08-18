統振再處分轉投資達振能源約3成股權 獲利貢獻每股0.7元

統振 (6170-TW) 今 (18) 日再度以每股 22 元價格處分子公司達振能源約 3 成的股給 PMOLED 廠錸寶 (8104-TW)旗下公司，總交易金額 2.2 億元，預計處分利益爲 6300 萬元，挹注每股獲利約 0.7 元。

錸寶原即持有達振能源 50.12% 的股權，爲達振能源最大股東，今天再由統振處分達振能源 3 成股權給錸寶旗下來穎科技及鼎盛投資、德捷投資公司等，推升錸寶方面對達振能源的持股達 80%。

錸寶旗下的來穎科技，主要在於發展半導體不斷電系統 (UPS)、儲能自動頻率控制調頻服務 (AFC) 等，業務與達振能源的電力供應業務也具相關性。

統振 2023 年上半年營收 10.54 億元，毛利率 28.72%，稅後純益爲 1.14 億元，每股 1.3 元。統振並日前獲宏碁 (2353-TW) 以每股 40.05 元價格認購私募股 1 萬張。

統振將持續投入資源擴大高穩定現金流之金融科技事業體，並看好此次宏碁以每股 40.05 元認購統振 1 萬張私募案，未來彼此戰略合作將聚焦於發展金融科技相關技術，拓展東南亞外籍移工之小額匯兌業務至更多海外市場版圖，全力搶佔更多外籍移工市場份額，以期隨著 QuickPay APP 有效註冊會員數與匯款筆數齊步揚升，推進公司中長期營運正向成長。