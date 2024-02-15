台積電擁三大利多 外資調升目標價至758元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-15 18:47

外資今 (15) 日出具報告指出，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在 AI 半導體佔有領先地位，不論是技術、成本結構與定價能力都顯著優於同業，且從明年台積電下的 EUV 設備訂單數量來看，顯現 3 奈米需求相當強勁，也將推升營運再創新高，因此將目標價從 698 元提升至 758 元。

外資指出，隨著大型語言模型 (LLM) 的運算需求越來越高，台積電的先進製程產能變得更加稀缺且具有戰略性，近期 OpenAI 的執行長 Sam Altman 就表示擬投資數兆美元興建多座晶圓廠，並委由台積電營運管理，藉此重塑全球半導體產業，而台積電的技術領先和成本結構與競爭對手英特爾相比更有優勢。

另外，外資認為，市場關注雲端、AI 半導體的成長趨勢，而台積電在全球供應鏈中的扮演關鍵角色，也凸顯其戰略價值。

外資補充，根據供應鏈調查顯示，台積電可能再度提高先進製程的晶圓代工費用 10%，以轉嫁美國廠的成本，且台積電在 2025 年向 ASML 下訂 14 至 16 台的 EUV 設備，約當今年的 2 倍，顯示 2025 年和 2026 年 3 奈米的強勁需求。