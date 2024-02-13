〈MSCI調整〉全球標準型指數刪除富邦媒 小型指數新增達發等6檔
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-13 11:07
MSCI 明晟今 (13) 日公布最新季度調整結果，將於 2 月 29 日收盤後生效。此次全球標準型指數的台股成分股刪除富邦媒 (8454-TW) 一檔，並未新增成分股；MSCI 全球小型指數新增達發科技 (6526-TW) 等六檔，無刪除成分股。
全球小型指數新增六檔台股成分股，分別為達發科技、訊芯 - KY (6451-TW)、亞力電機 (1514-TW) 、鑽石生技 (6901-TW) 、富世達 (6805-TW) 、弘塑科技 (3131-TW)。
MSCI 分別在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月進行權重及成分股調整，其中 5 月及 11 月為半年度調整，2 月及 8 月為季度調整。
MSCI 此次調整預計在 2 月 29 日盤後生效，當日台股尾盤可能會有較劇烈成交量能，出現大量買進或賣出，提醒投資人注意。
MSCI 全球標準型指數此次共新增 24 檔股票，101 檔被刪除，其中中國股市有 66 檔被刪除，台股則有 1 檔。
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