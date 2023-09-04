中國境內水患造成消費力衰退 鮮活果汁- KY8月營收下滑

食品股股后鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公告 2023 年 8 月營收為 5.68 億元，月減 1.53%，年減 2.26%，是因颱風造成部分地區水患，影響終端市場消費力所致，但在中國大陸整體消費力漸趨穩健加上夏季旺季效益，累計 2023 年 1-8 月營收 34.71 億元，年增 17.51%。

鮮活果汁 - KY 主管指出，近期中國大陸華北地區水患頻繁，且部分省分出現豪大雨現象，以致影響境內民生消費市場，在氣候異常現象下，影響鮮活客戶 7、8 月備貨的庫存消耗，導致 8 月合併營收 5.68 億元，較去年同期減少 2.26％。鮮活表示，排除水患影響因素，後續迎接中秋、國慶等節慶假期以及杭州亞運國際賽事等，以期觀光效益帶動，挹注餐飲產業需求。

鮮活果汁 2023 年第二季營收 15.03 億元，毛利率 30.01%，季增 2.76 個百分點，年增 2.35 個百分點，稅後純益達 2.06 億元，季增 3.54 倍，年增 1.97 倍，單季每股純益達 6.09 元。鮮活果汁 2023 年上半年營收 23.28 億元，毛利率 29.03%，年增 1.88 個百分點，稅後純益 2.52 億元，年增 1.21 倍，每股純益 7.44 元。

展望後市，鮮活果汁主管指出，公司將持續開發更多適合冬季飲用的產品原料，以期傳統淡季銷售能有更好的表現，隨著消費者對新茶飲的熱情持續提升，公司也將持續開發新產品，以及在原有產品體系基礎上，不斷豐富產品線，優化升級產品工藝技術，從而提升快速回應客戶定製化需求的能力，滿足客戶對新茶飲健康、新鮮的需求。