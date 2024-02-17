Roku Q4業績亮眼 為何前景黯淡 股價重挫近24%？該進場撈便宜了嗎？

鉅亨網編譯許家華 2024-02-17 08:34

串流電視平台 Roku (ROKU-US) 周四盤後公布第四季業績，且對未來幾季的前景略顯黯淡，令其周五股價重挫近 24%。

Roku 對其 2024 年全年 EBITDA 僅預測為「正數」，完全非市場所渴望的具體數據 (華爾街預計 2024 年 EBITDA 為 1 億美元)。

公司高層指出，宏觀經濟情勢充滿挑戰，廣告市場復甦不均衡，因此他們預計第一季營收的季節性下降將如同 2023 第一季，此外，串流媒體服務分發的年成長率更艱難，媒體和娛樂環境也充滿挑戰。

自 2022 年第三季以來，Roku 的營收預期平均比華爾街的預期高出 8%，因此 Roku 本季更溫和的業績可能會令投資者也校正其預期。

然而，Roku 第四季財報仍有不少亮點，隨著用戶全不斷擴大，且在平台和設備領域表現出色，其營收超過分析師預期，下一季的營收財測也高於分析師預期。總體而言，本季的業績似乎好壞參半，且 Roku 執行長 Anthony Wood 聲稱對自家業務狀況無比有信心，但市場可能期待更多。

美股投資人對該消息反應過度。然而，雖然股價大跌可能是購買優質股票的好機會，但 StockStory 認為，現在並非買進 Roku 的時機，因為儘管過去 3 年營收增長良好，但華爾街預計其增長將自此惡化，且雖然 Roku 每月活躍用戶的成長一直很健康，但缺點是其 ARPU 在過去兩年以來已下降，最重要的是，其銷售和行銷效率低於平均水準。

Roku 基於未來 12 個月的股價 / 毛利率比是 7.7，雖然該公司並非乏善可陳，且該股價並非完全不合理，但 StockStory 認為目前市場上可能有更好的機會。