鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-29 12:00

美國官員表示，駐紮在約旦東北部、靠近敘利亞邊境的美軍基地周日（28 日）遭無人機襲擊，導致 3 名美軍人員喪命，為以哈戰爭爆發以來首傳美軍喪生。

美軍中央司令部在聲明中指出：「1 月 28 日，一起（無人機）單向攻擊，對靠近敘利亞邊境的約旦東北部一座基地造成衝擊，導致 3 名美國軍人喪生，25 人受傷。」

據《路透》報導，兩名美國官員表示，無人機在周日凌晨突襲軍營，造成大量人員傷亡。

美國總統拜登指責伊朗支持的組織發動這次襲擊，這是自去年 10 月以哈戰爭爆發以來美軍首度遭受致命攻擊。拜登在一份聲明中說：「毫無疑問，我們將以我們選擇的時間和方式追究所有責任人的責任。」

美國國防部長 Lloyd Austin 則表示：「我們將會採取所有必要行動，保衛美國、我軍及我們的利益」。

美國參議員 Lindsey Graham 甚至呼籲拜登打擊伊朗領土。Graham 說，伊朗政府「只認武力」，「在他們（伊朗）沒有付出本國的基礎設施和軍事人員生命的代價前，美軍會繼續遭到襲擊」。



「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）聲稱對三座基地發動襲擊，其中一座基地位於約旦和敘利亞邊境。「伊拉克伊斯蘭反抗運動」是一個由伊朗扶植的側翼民兵組織。