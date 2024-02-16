黑松飲品3/1要漲價了 罐裝黑松沙士系列漲幅達25%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-16 16:00

成本壓力大增之下，老牌飲料廠黑松 (1234-TW) 宣布部分品項將調高售價，品項包括黑松沙士、FIN 等都將調漲，漲幅在 1 成以上，其中並以 330ml 的罐裝黑松沙士系列、黑松 C&C 系列飲品自 20 元調整為 25 元的 25% 調幅最高。

黑松表示，此次漲價的品項，都是 10-20 年未曾調價的，將自 3 月 1 日起調漲。主要因原料、包裝、運輸和人事等成本上漲，造成各項產品成本及營運費用不斷增加，黑松公司將於 3 月 1 日起，針對部分 10 至 20 年未曾調價之品項，陸續進行價格調整，

黑松提出的每瓶 (罐) 建議零售價調整內容包括，PET 975ml 黑松 FIN 自 35 元調整為 39 元，PET580ml 黑松 FIN 系列自 25 元調整為 29 元，PET500ml 黑松 C&C 系列自 29 元調整為 35 元罐裝 330ml 黑松沙士系列、黑松 C&C 系列自 20 元調整為 25 元

黑松董事長張斌堂在 2023 年年底即指出，2023 年的原物料與 2022 年相比，光是糖價就漲了 14%，價格比估的預算多出 1100 多萬元，而美元走高，又有紅海航運危機，今年糖價預估還會漲 2 成。