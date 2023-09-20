〈是方展望〉是方TPIX挺進全球百大 目標三年內朝50名邁進

是方電訊 (6561-TW) 今 (20) 日宣布，在台北網際網路交換中心 (TPIX) 的世界排名第 97 名，正式挺進全球百大之內，也是台灣唯一跨入全球百大門檻的網際網路交換中心，董事長吳彥宏表示，目標 3-5 年要再擠進 50 名內。

吳彥宏指出，是方在 TPIX 最初排名是 127 名，截至今日已進入前百大，隨著匯集資料、網路需求倍數成長，加上台灣在經濟、文化、地理位置扮演重要角色，將持續努力加入前 50 名內。

是方 TPIX 資訊安全管理體系不僅取得 ISO27001/ISO27011 認證，更名列國家二級關鍵基礎設施，是國內唯一不附屬於任何電信或網路供應商的專業網際網路交換中心。

除了 TPIX 傳出佳績，是方國際雲服務佈局腳步持續進行，將於第四季推出「全球 Bare Metal(裸機) 雲服務」，專門為需要全球事業部署、高效能硬體、高品質網際網路的客戶群，提供專屬 Bare Metal 與虛擬雲運算的混合雲服務。

是方將與國際知名雲平台大廠攜手合作，未來服務範圍將擴展至全球超過 40 個國家、60 個城市，其中亞洲地區涵蓋日、韓、新加坡、越南、泰國、印尼及印度等 12 個合作國家。

總經理劉耀元說明，Bare Metal 雲服務具備裸機個體隔離與專用存取權限的特性，客戶可享有更高階的雲端應用服務效能和網路安全性，對於尖峰時間需要穩定應用執行的服務供應商，如遊戲產業、AIoT、物聯網、車聯網等客戶群來說將是最佳解決方案，此外，和一般公有雲提供虛擬主機最大的不同之處，是可以提供客戶雲端專屬的實體伺服器。