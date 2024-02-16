億級大戶優雅投資術：如何從新聞找股感，哪些新聞關鍵字可留意?

鉅亨研報 2024-02-16 16:22

一、不盯盤，那怎麼開始投資?

以前也是每天盯盤或做當沖，但發現幾年操作下來，可能一年賺、一年賠，所以一來一回之下其實沒有什麼獲利，再加上可能會有一些外在因素會讓我沒有時間看盤，所以我就反思整個投資策略，雖然我現在的不盯盤，但我會每天至少花 30 分鐘至 2 個小時去讀報紙，看看近期有什麼資訊可以留意，報章雜誌這是一般人最容易接觸到公司訊息的方式。尤其當你持續在看新聞，會開始慢慢對一些資訊有感覺，譬如產業報價、新的技術、企業併購、或是公司擴充產能等等，就大概會知道產業營運的方向。簡單來說有幾個步驟分享：(1) 透過最宏觀的方式，確認最大的可能性與最大的可行性，(2) 建立程序及分段式的短期目標。

二、哪些新聞的關鍵字可特別留意?

其中像是擴產或是增資就是很重要的訊息，尤其是先前長期虧損或是獲利平平的公司，當他提到有以上的決策，表示可能接到訂單有擴產需求，如果又是政府或全球新政策法規所帶動的趨勢，像是替代能源、電動車等等，這都是影響未來好幾年的趨勢不會改變。所以從長期政策趨勢再搭配公司擴產或增資的關鍵字，就會知道哪些公司值得留意，這時候再從基本面來挑選，當現在的價格在未來的合理本益比下便宜的價位就會列入關注。

三、如何辨別「假資訊」?

第一個是要維持每日閱讀的習慣，因為不斷的吸收，才能增加你的判斷力，而且在吸收的同時就要去交叉比對資訊正確性，錯誤的就不要吸收。