12月製造業景氣信號創21個月來新高 亮綠燈比重過半

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-31 10:37

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 12 月整體製造業景氣信號值較上月增加 1.56 分至 12.41 分，創 2022 年 4 月以來新高，景氣燈號則是連續亮第 6 顆黃藍燈，而亮綠燈的產業比重超過 50%。

就 12 月景氣信號各主要組成項目觀察，有 3 個項目分數增加、2 項減少，合計信號值增加 1.56 分。其中，經營環境面增加 1.30 分最多，原物料投入面、售價面分數增加 0.28 分、0.11 分，成本面和需求面則分別減少 0.08 分、0.06 分。

製造業景氣轉好 亮綠燈產業比重超過 5 成

而不同燈號的消長上，藍燈比重由 43.98% 減至 23.92%，黃藍燈由 43.02% 減至 22.76%，綠燈由 12.21% 一口氣增加至 51.57%，黃紅燈由 0.08% 增加至 1.75%，而本月無紅燈。

各產業別中，持續亮藍燈的產業有食品、紡織、成衣及服飾品、紙製品、橡塑膠製品、金屬基本業；但也有不少轉為綠燈的產業，表現相對熱絡，包括家具、化學材料、電力設備、電子零組件、汽車及其零組件和其他運輸工具等。

對於電子大類中，台經院說明，電子零組件業廠商對景氣看法較上月明顯轉好，推升原物料投入面和經營環境面指標；電腦、電子產品及光學製品業方面，則是因 AI、雲端服務需求持續增加，帶動伺服器和顯示卡等產品出口年增率續強，加上引申性進口由負轉正，推升原物料投入面。