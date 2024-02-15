退撫基金去年收益997.75億 創歷史新高 收益率13.10%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-15 18:08

銓敘部今 (15) 日於業務報告指出，公務人員退休撫卹基金去年整體基金收益數為 997.75 億元，除收益數創下歷史新高外，年收益率亦創下 13.10% 的佳績，基管局未來將關注主要央行政策走向、地緣政治風險等金融情勢變化，機動調整基金投資組合，以提升基金績效。

考試院今召開第 13 屆第 174 次會議，銓敘部以「公務人員退休撫卹基金 112 年截至 12 月底止之財務運用情形」為題進行業務報告。

銓敘部報告指出，去 (112) 年全球經濟從新冠疫情、俄烏戰爭以及美歐銀行危機的壓力中緩慢復甦，美國聯準會亦在去年 9 月決定放緩升息步伐以因應逐漸獲得控制的通膨壓力，也同步開啟了全球股債市強勁的多頭走勢。

公務人員退撫基金去年整體基金收益數為 997.75 億元，除收益數創下歷史新高外，年收益率亦創下 13.10% 的佳績。另以 112 年 12 月 31 日為基準日，近 3、5、10 年之加權平均收益率分別為 6.13%、7.33%、5.32%，長期績效表現穩健良好。

基金管理局表示，全球供應鏈瓶頸問題雖有緩解，各國通膨亦呈下降趨勢，但主要國家緊縮貨幣政策的遞延效應逐漸展現，全球製造業庫存可能受到高利率影響致使抑制最終消費需求，今 (113) 年全球經濟成長動能可能將低於去年。未來將關注主要央行政策走向、地緣政治風險及中國經濟可能放緩等金融情勢變化，機動調整基金投資組合，以提升整體基金績效。