工業富聯董座鄭弘孟出席WEF年會 點出製造業低碳轉型的三大挑戰

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 董事長鄭弘孟近日出席 2024 年世界經濟論 (WEF) 年會時表示，製造業供應鏈溫室氣體排放占 30%，在綠色製造低碳轉型趨勢下，製造業將面臨三大挑戰，必須以技術創新解決產業所面對的問題。

鄭弘孟表示，首先第一個挑戰是政策與管制，每個地區都需要不同標準、政策與管制去推動；其次則為財務與投資上的支持，需要財務支持去做數字化，並讓數據透明化；最後就是研發，以科技創新解決產業所面對的問題

談及 AI 的影響，鄭弘孟表示，在享受 AI 便利的同時，也要考慮 AI 帶來的挑戰，現在的 AI 伺服器能提供巨大算力，但耗電量是過去的數倍，所以工業富聯也開始採用全新的方法來降低耗能，像是浸沒式夜冷技術。

鄭弘孟表示，除了減碳外，也應該要做好能源結構轉型、拓展新的再生能源及可循環材料，碳抵消與碳捕捉也很重要，需要更多新的技術手段，綠色低碳回歸商業本質、設置目標，供應鏈也能清楚如何應對，如果未達標準，就會掉生意。

而集團近年積極推動的燈塔工廠，鄭弘孟表示，很多人把燈塔工廠的優勢等同於效率提升，其實優勢不僅於此，還體現在能源及安全管理，通過數字化，能打通所有的數據並綜合利用，打造以人為本的自動化生產。

鄭弘孟表示，工業富聯在每個國家地區建造燈塔工廠都不是從頭開始，而是先打造一個成功案例，再規模化複製。

最後，鄭弘孟強調，面對新時代，需要加強產業合作交流，充分的信息分享非常重要，透過共建新技術、新能力，以新的方法解決老問題，每家企業都應該去發展新技術。