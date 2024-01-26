鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-26 12:13

台灣經濟研究院今 (26) 日公布 12 月營業氣候測驗點，服務業和營建業均呈連 2 個月上揚態勢，分別來到 93.6 點、105.91 點，月增 1.78 點、3.78 點，製造業測驗點也轉為上揚，來到 96.78 點，月增 3.54 點，終結連 2 跌。

由於 12 月出口年增率續揚，加上部分傳產的外銷訂單和生產表現也較上月好，製造業對當月和未來半年景氣看法均轉好。

而服務業受惠於聖誕節、跨年節慶商機，以及企業尾牙活動舉辦、年末假期航班載運量提升等，帶動餐飲住宿需求，零售業與餐旅業看好當月景氣。

製造業廠認為當 (12) 月景氣為「好」比率為 20.9%，月增 7.7 個百分點，「壞」的比率則為 20.2%，月減 7.0 個百分點，權重較大的化學工業與電子機械業對當月看法多偏向持平，但看壞廠商比例較上月明顯轉好。

對未來半年，製造業看好廠商由的 26.7% 增加 7.4 個百分點至 34.1%，看壞比率減少 10.7 個百分點至 17.1%；化學工業和電子機械業看好未來比例明顯高於看壞，而鋼鐵基本工業偏向持平。

服務業調查部分，零售業和餐旅業看好當月景氣，運輸倉儲業對當月呈現兩極，而證券業多看壞當月。