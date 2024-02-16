法人看好Nvidia財報再掀AI「龍」景 電動車ETF沾光
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-16 11:22
台股封關期間美國 AI 題材利多不斷，相關概念股激情演出，台灣 ADR 漲勢也相當凌厲，展望後市，市場樂觀看待在本月 22 日重頭戲，最大 AI 晶片商 Nvidia(NVDA-US) 公布財報成績單，法人預期 AI 熱潮在獲利題材拉動下，仍將是今年成長主軸，電動車相關 ETF 也跟著沾光。
觀察國內幾檔電動車題材的 ETF 近一月報酬表現，富邦未來車 (00895-TW) 以 11% 獨占鰲頭，國泰智能電動車 (00893-TW)、永豐智能車供應鏈 (00901-TW) 分別有 8%、7% 的報酬，分居二、三名，以近一季來看，00895 仍以 13% 居冠，00901 則以 10% 登上亞軍，00893 以 9% 報酬緊追在後。
永豐智能車供應鏈 ETF 經理人林永祥表示，00901 除了是電動車概念的 ETF 之外，同時搭上這股 AI 熱潮，持股多為台灣 AI 供應鏈，包含台積電、日月光、緯穎、緯創和廣達都是 AI 半導體和設備的主要業者。在這波台積電領頭的大漲之下，帶動 00901 昨 (15) 日淨值突破 16 元，創下成立以來新高價。
法人表示，台股封關期間，NVIDIA 及組裝 AI 伺服器的 Supermicro(SMCI-US) 擴大漲勢，而台廠已公布的營收也多數符合市場預期，因此，看好今年的下游的台廠 AI 供應鏈有望受 NVIDIA 和 Supermicro 激勵持續有好表現，投資人可以透過相關 ETF 參與 AI 成長機會。
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