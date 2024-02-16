〈台股盤中〉「積」情暫歇 指數翻黑一度失守18600點

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-16 10:54

美超微股價持續飆漲，不過今日相關概念股走勢分歧，以板卡族群的麗臺最為強勢，今日再度跳空漲停鎖住，技嘉也有近 3% 漲幅；散熱族群普遍走弱，雙鴻、奇鋐下跌約 4%，建準逾 2%。

電子權值股中日月光表現相對有撐，也領軍 IC 封測族群走高，菱生與華泰連袂亮燈，典範、華東勁揚逾半根停板，京元電、台星科、同欣電都有 2-4% 漲幅。