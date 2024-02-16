〈台股盤中〉「積」情暫歇 指數翻黑一度失守18600點
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-16 10:54
台股昨日上演補漲行情，今 (16) 日早盤延續多方氣盛，不過在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 熄火下，AI 概念股漲跌互見，指數開高震盪走低，午盤一度翻黑失守 18600 點，預估成交量約 4300 億元。
台積電今日拉回休息，以 699 元小漲開出後，午盤一路震盪走跌，下挫約 1%；聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、聯電、緯創同步走弱。高價股綠油油，世芯 - KY、M31 下跌超過 4%，力旺更重挫逾半根停板。
美超微股價持續飆漲，不過今日相關概念股走勢分歧，以板卡族群的麗臺最為強勢，今日再度跳空漲停鎖住，技嘉也有近 3% 漲幅；散熱族群普遍走弱，雙鴻、奇鋐下跌約 4%，建準逾 2%。
電子權值股中日月光表現相對有撐，也領軍 IC 封測族群走高，菱生與華泰連袂亮燈，典範、華東勁揚逾半根停板，京元電、台星科、同欣電都有 2-4% 漲幅。
傳產普遍有撐，台塑四寶、貨櫃三雄均站穩盤上，航空雙雄也在盤上震盪。另外，造紙族群今日普遍強勢。
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