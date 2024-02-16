〈台股盤後〉創新高後拉回換中小型股擔綱 收盤小跌37點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-16 13:57

台股今 (16) 日在權值股台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 走疲之下，全局由中小型股擔綱演出，市場資金並全力擁抱 PCB、封測、光通訊等括相關族群，收盤指數下跌 37.32 點或 0.2 % 作收，市場成交值也增加到 4061.46 億元，市場專家指出，大盤盪走堅格局不變，。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，國際股市表現不弱，台股大盤已站上所有均線之上，而技術指標也有利多方操作，台股仍將有震盪走堅的表現 。

台股集中市場大盤今日早盤開盤開在 18639.66 點，最高 18715.69 點，最低 18585.14 點，最高 18715.69 點作收，較昨日下跌 37.32 點或 0.2%，市場成交值爲 4061.46 億元。權值股聯電 (2303-TW) 及大立光 (3008-TW)，台積電及聯發科今天收盤都下挫。

而高階 ABF 需求回升，ABF 類股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價同步收紅。