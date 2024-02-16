〈台股盤後〉創新高後拉回換中小型股擔綱 收盤小跌37點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-16 13:57
台股今 (16) 日在權值股台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 走疲之下，全局由中小型股擔綱演出，市場資金並全力擁抱 PCB、封測、光通訊等括相關族群，收盤指數下跌 37.32 點或 0.2 % 作收，市場成交值也增加到 4061.46 億元，市場專家指出，大盤盪走堅格局不變，。
值得注意的是，昨日大盤走勢以 AI 個股及散熱族群表現最強，散熱類股今天休息，今天盤中 AI 概念股英業達 (2356-TW)、技嘉 (2376-TW) 收紅、而緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 、緯穎 (6669-TW) 下跌作收，伺服器 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 收紅，但 CCL 相關的台光電 (2383-TW) 下跌作收。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，國際股市表現不弱，台股大盤已站上所有均線之上，而技術指標也有利多方操作，台股仍將有震盪走堅的表現 。
台股集中市場大盤今日早盤開盤開在 18639.66 點，最高 18715.69 點，最低 18585.14 點，最高 18715.69 點作收，較昨日下跌 37.32 點或 0.2%，市場成交值爲 4061.46 億元。權值股聯電 (2303-TW) 及大立光 (3008-TW)，台積電及聯發科今天收盤都下挫。
而高階 ABF 需求回升，ABF 類股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價同步收紅。
台積電今天開盤報 697 元，最低 683 元，收在 683 元，較昨日下跌 14 元或 2.01%，成交量爲 4.4 萬張。
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