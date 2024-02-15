〈台股盤前〉龍年開紅盤估高檔震盪 待量能回籠放大再上攻

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-15 08:29

台股農曆春節休市期間，儘管美股強勢攻高後走弱，不過台積電 ADR 累積漲幅仍逾 10%，加上日股也在日圓貶值等助益，法人認為，台股期現貨龍年開紅盤將高檔震盪，待量能回升放大後再攻高。

美股 13 日因 1 月核心 CPI 月增 0.4%，高於市場預期後，四大指數暴跌重挫；14 日則全面回溫反彈，道瓊反彈上漲 151 點、那指也上漲逾 200 點、標普與費半同樣走揚。台積電 ADR 收漲 1.35%。

市場消息方面，MSCI 明晟在最新季度調整結果中，台股在在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 15.96% 上調至 15.97%，微升 0.01 個百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 18.70% 上調至 18.75%，調升 0.05 個百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重維持 1.60% 不變。MSCI 最新權重調整將在 2 月 29 日盤後生效。

蘋果產品線傳將大升級，用於 iPad、Macbook 及 iPhone 等終端裝置的新一代 M4、A18 處理器將大幅拉高內建 AI 運算核心數，今年對台積電 3 奈米強化版製程投片量可望比去年大增逾五成，並包下大量先進封裝產能，挹注台積電營運熱轉。