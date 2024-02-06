花旗：微軟以H100約四分之一價格 成為AMD MI300X的最大買家

鉅亨網新聞中心 2024-02-06 14:50

根據《SeekingAlpha》引述花旗近期報告，花旗相信，Nvidia(NVDA-US) 的 H100 GPU 的價格，是 AMD(AMD-US) Instinct MI300X 的 4 倍以上，突出顯示了 Nvidia 在 GPU 短缺時令人難以置信的定價力。

花旗估計，AMD 正在以每塊約 10000 美元的價格，出售其 Instinct MI300X 192GB 給微軟 (MSFT-US)，因為這家軟體和雲端巨頭被認為是目前這些產品的最大消費者，並且它已成功運用 MI300X 的部署發布了 GPT-4。

除微軟外，其他客戶必須支付約 15000 美元才能購買用於人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 應用的 Instinct MI300X GPU。這兩個價格都遠低於 Nvidia 廣受歡迎的 H100 80GB AI 和 HPC GPU 的收費。

針對《Tom"s Hardware》等媒體詢問，AMD 代表表示，公司不會公開分享定價。

AMD 已正式開始批量出貨其基於 CDNA 3 的 Instinct MI300X 加速器和 MI300A 加速處理單元 (APU)，部分首批客戶已經收到了 MI300X 零件。

與 AMD 一樣，Nvidia 也沒有正式披露其 H100 80GB 產品的定價，因為它取決於多種因素，例如特定客戶從 Nvidia 採購的批次數量和總量。 但在最近幾季，可以發現 Nvidia 的 H100 80GB HBM2E 附加卡在 eBay 上的售價為 30000 美元、40000 美元，甚至更高。同時，效能更強的 H100 SXM5 80GB HBM3 版本的定價則更高。

AMD 以價格做 AI 競爭優勢

Instinct MI300X 採用創新的小晶片設計，融合了 5 奈米和 6 奈米工藝，有助於其卓越的性能。它擁有 1530 億個晶體管，並利用 AMD 第四代 Infinity Fabric 解決方案來增強晶片組間的通訊。

此卡由 28 個小晶片組成，包括 8 個 HBM 和 4 個運算晶片，每個運算晶片包含 2 個基於 CDNA 3 架構的圖形運算晶片 (GCD)。此配置總共產生 320 個運算單元或 20,480 個流處理器。然而，為了優化產量，AMD 將計算單元的數量略微減少至 304 個，相當於 19,456 個流處理器。

此外，MI300X 配備 192GB HBM3 內存，提供前所未有的 5.3TB/s 內存頻寬。 896GB / 秒的 Infinity Fabric 頻寬對此進行了補充，確保了快速的資料傳輸和處理能力，這對於複雜的 AI 和 HPC 工作負載至關重要。

AMD 預計其資料中心 GPU(包括 MI300 系列裝置) 的銷售額將超過 35 億美元，該公司表示仍有部分供應，這與 Nvidia 傳聞的 52 周等待時間形成鮮明對比。