花旗：微軟以H100約四分之一價格 成為AMD MI300X的最大買家
鉅亨網新聞中心 2024-02-06 14:50
根據《SeekingAlpha》引述花旗近期報告，花旗相信，Nvidia(NVDA-US) 的 H100 GPU 的價格，是 AMD(AMD-US) Instinct MI300X 的 4 倍以上，突出顯示了 Nvidia 在 GPU 短缺時令人難以置信的定價力。
花旗估計，AMD 正在以每塊約 10000 美元的價格，出售其 Instinct MI300X 192GB 給微軟 (MSFT-US)，因為這家軟體和雲端巨頭被認為是目前這些產品的最大消費者，並且它已成功運用 MI300X 的部署發布了 GPT-4。
除微軟外，其他客戶必須支付約 15000 美元才能購買用於人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 應用的 Instinct MI300X GPU。這兩個價格都遠低於 Nvidia 廣受歡迎的 H100 80GB AI 和 HPC GPU 的收費。
針對《Tom"s Hardware》等媒體詢問，AMD 代表表示，公司不會公開分享定價。
AMD 已正式開始批量出貨其基於 CDNA 3 的 Instinct MI300X 加速器和 MI300A 加速處理單元 (APU)，部分首批客戶已經收到了 MI300X 零件。
與 AMD 一樣，Nvidia 也沒有正式披露其 H100 80GB 產品的定價，因為它取決於多種因素，例如特定客戶從 Nvidia 採購的批次數量和總量。 但在最近幾季，可以發現 Nvidia 的 H100 80GB HBM2E 附加卡在 eBay 上的售價為 30000 美元、40000 美元，甚至更高。同時，效能更強的 H100 SXM5 80GB HBM3 版本的定價則更高。
AMD 以價格做 AI 競爭優勢
Instinct MI300X 採用創新的小晶片設計，融合了 5 奈米和 6 奈米工藝，有助於其卓越的性能。它擁有 1530 億個晶體管，並利用 AMD 第四代 Infinity Fabric 解決方案來增強晶片組間的通訊。
此卡由 28 個小晶片組成，包括 8 個 HBM 和 4 個運算晶片，每個運算晶片包含 2 個基於 CDNA 3 架構的圖形運算晶片 (GCD)。此配置總共產生 320 個運算單元或 20,480 個流處理器。然而，為了優化產量，AMD 將計算單元的數量略微減少至 304 個，相當於 19,456 個流處理器。
此外，MI300X 配備 192GB HBM3 內存，提供前所未有的 5.3TB/s 內存頻寬。 896GB / 秒的 Infinity Fabric 頻寬對此進行了補充，確保了快速的資料傳輸和處理能力，這對於複雜的 AI 和 HPC 工作負載至關重要。
AMD 預計其資料中心 GPU(包括 MI300 系列裝置) 的銷售額將超過 35 億美元，該公司表示仍有部分供應，這與 Nvidia 傳聞的 52 周等待時間形成鮮明對比。
無論哪種情況，花旗分析師都認為 AMD 35 億美元的銷售額被低估了。 花旗分析師 Christopher Danely 認為，AMD 今年在資料中心 GPU 上的營收可能達到 50 億美元，到 2025 年將達到 80 億美元。
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