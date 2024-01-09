iPhone變身刷卡機 台新銀新收款服務推動無現金支付

台新銀行今 (9) 日宣布推出全新的「iPhone 卡緊收」收款服務，讓自己的 iPhone 變身為刷卡機，為企業提供一種安全、私密且簡單的方式，隨時隨地接受非接觸式付款。台新銀支付金融處資深副總經理黃天麟表示，這項服務不僅完善商戶收款需求，促進消費者使用無現金支付習慣，更與台新銀落實普惠金融、打造永續共榮的理念不謀而合。

台新銀說明，「iPhone 卡緊收」讓商店不再需要安裝體積較大且攜帶不便的刷卡機，只需在手機下載「台新手付」 APP 就能以面對面的感應方式簡單完成交易，包括實體簽帳金融卡及信用卡 (包含發現 ® 卡 Discover® Card、大來 ® 國際卡 Diners Club International® 、Visa、 Mastercard)、Apple Pay 與其他數位錢包都能支援。

相較傳統刷卡機擁有高行動力的優勢，不論消費者身在台灣何處，商戶可以隨時隨地透過「iPhone 卡緊收」完成感應收款，靈活運用行動優勢。同時為了提升付款的便利性與隱私性，「台新手付」結合「iPhone 卡緊收」透過 iPhone 內建的高規格加密機制，保護交易的隱私與安全。

黃天麟表示，台新銀因應各行業收單需求加以創新突破，持續優化客戶申請體驗並結合快速審核機制，包含提供個人商戶線上自動化進件服務，以及企業戶專屬連結填寫申請資料，同時推出數位化的使用教學，引導商戶迅速上手此服務，致力成為商戶的智慧好夥伴，讓更多商店用此服務。

為了慶祝台新銀新上線「iPhone 卡緊收」收款服務，攜手 GOGORO、 徳誼數位科技、聯立賓士汽車、佳德糕餅、新馬辣經典麻辣鍋、上順旅行社一起朝向科技化、數位化發展，引領無現金社會的收付新風潮，持續優化並為人們的生活帶來更多便利。