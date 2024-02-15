榮剛1月營收寫同期高 在手訂單逾80億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-15 19:27

台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 今 (15) 日公告 1 月營收 11.56 億元，月增 13.32%、年增 13.72%；子公司精剛 (1584-TW) 營收 2.05 億元，月減 16%、年增 28.6%，均創同期新高。

榮剛表示，儘管工具鋼因下游應用受景氣衝擊大與中國市場復甦緩慢稍受影響，但航太及軍工產業蓬勃發展，現階段在手訂單已達 80 多億元，預估單月營收仍將穩定維持高水位。

榮剛說明，1 月出貨佔比以高單價 VAR、高功能不鏽鋼產品為主，工具鋼、低合金鋼為輔，產能滿載維持高檔運作，而高毛利率航太等用材接單熱度持續保持，有助提升公司獲利能力。

此外，榮剛與遊戲大廠智冠的換股案已於 1 月 30 日取得主管機關生效核准，榮剛表示，與智冠結盟，在財務面上可讓負債比下降、每股淨值成長，且智冠穩定之財務績效，亦可認列相關投資收益，提升獲利能力。