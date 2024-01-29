鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-29 09:16

桃園市機師職業工會長榮分會與長榮航 (2618-TW) 達成協議，並於行政院簽約，確定今年的春節和春假期間不罷工，激勵長榮航今 (29) 日開盤股價大漲慶賀，漲超過半根停板，回到 1 月中旬以來高點。

長榮航表示，秉持開放的態度，持續提出可行方案與桃園市機師職業工會 (機師工會) 協商，最終雙方達成共識，共創守護旅客權益，呈現勞資和諧的雙贏局面。

長榮航強調，照顧員工的初心從未改變，近年不斷提高員工待遇與福利，未來在符合企業永續經營、合理與可行性的原則下，將持續增進員工的薪資福利，期盼在勞資雙方和諧氣氛下，共同努力繼續提供旅客最安全、最優質的航空服務。

此次勞資協商，長榮航同意除了本薪及職務津貼項目，再調漲飛行員正駕駛每月薪資 13500 元、資深副駕駛每月 11000 元、副駕駛每月 10000 元，並調整資深副駕駛和副駕駛地年度晉薪薪級上限。