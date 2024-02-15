美股雖拉回 但潛藏大幅下跌的風險

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-15 19:30

美股周三 (14 日) 大幅回升，收復周二 (13 日) 總體通膨數據超出預期後的部分嚴重跌幅。小型股領漲，羅素 2000 指數在經歷多年來最糟單日走勢後上漲超過 2%。

但投資者面臨的更大問題仍然是：周二的大跌是一次性的，還是更大事件的開始？

綜合證據證明，這是一次短期回調，幾周後將創下新高；換句話說，這是一個買入機會。

無論未來幾周的經濟數據如何，標普 500 指數在從 10 月低點大幅上漲 20% 後出現回檔並不罕見，尤其是在目前所處的位置。

正如 Carson Group 首席市場策略師迪垂克 (Ryan Detrick) 所指出的那樣，在總統任期的第 4 年，接下來 4 周歷來表現都不算好。

由於標普指數在過去 15 周上漲了 14 周，因此預計會出現短暫的喘息。

迪垂克表示，「季節性疲軟是正常的。」

然而，尾部風險是真實存在的，下行風險並非微不足道，最好的策略也很難避開。

從廣義上講，推動軟著陸預期的說法最近並沒有明顯改變。

正如芝加哥 Fed 行長古爾斯比周三所說，「當你看到一月消費者物價指數高於預期時，我們不要太過興奮。」

與此同時，作為任何牛市引擎的獲利成長仍然強勁，而且成長不僅限於七巨頭，儘管肯定會有所幫助。

此外，大多數通膨指標仍呈下降趨勢。周二的總體和核心通膨數據可能超出預期上漲，但這兩個數據的同比趨勢都在走低。

從聯邦基金期貨的反應來看，周二的通膨意外只導致預期降息 25 個基點利率減少了一半左右。

但仔細研究消費者物價指數報告並在較短的時間範圍內測量一些數字，就會發現一些讓一些投資人睡不著覺的趨勢。排除住房部門後的所謂「超級核心通膨」已大幅上升。

聯準會主席鮑爾經常提到的通膨指標去年底從 8% 驟降至 3%，但又回升至 5.5%。The Macro Compass 老闆佩卡提耶洛 (Alfonso Peccatiello) 表示， 「這對市場來說不是好消息。」

如果通膨的確在更廣泛的範圍內走高，可能會讓 2023 年中期震撼投資人並擾亂市場的「不著陸」情景，重新成為人們關注的焦點。