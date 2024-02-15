【量大強漲股整理】迎接金龍年，選股趨勢大公開?
鉅亨研報 2024-02-15 17:26
台股新春開盤多頭氣勢強勁，指數上漲 548.5 點，收在 18644.57 點，成交量 4926.96 億元。
看一下三大法人: 外資買超 562.56 億元；自營商買超 64.07 億元；投信賣超 11.09 億元；三大法人合計買超 615.54 億元。
台股封關期間，美股表現持續強勢，道瓊共上漲 304 點，標普 500 上漲 58 點，再度收復 5000 點大關，那斯達克共上漲 362 點，費半上漲 177 點，而護國神山 (2330-TW) 台積電 ADR，大漲超過 10%，再度創下今年新高，美國在 2/13 日公布 CPI 指數，1 月 CPI 年增達 3.1%，高於市場預期的 2.9%，Fed 官員繼續謹慎看降息；預期 Fed 首次降息時間將遞延至 5 月或 6 月，雖然三月降息機率不高，但美股 AI 族群仍在昨日表現強勁，美超微大漲超過 40%，今年已上漲達 210%，完全不受 CPI 高於預期影響。
個股方面，(2330-TW)台積電，今天直接跳空向上開高至 700 元，最高更來到 709 大關，最終上漲 51 點收 697 元，電子股成交比重達七成以上，電子股仍是成交重心，台積電大漲也帶動 AI 族群仍表現強勢，(3661-TW)股王世芯 - KY，上漲 7.92% 收 4430 元，再度創下歷史新高，IC 設計掀起比價效應，轉機股 (3228-TW) 金麗科，盤中也急拉上漲 7.56% 突破 500 元大關，再創波段新高，而佳螢早在 131 就公開預告後一路噴出到今天的新高，波段漲幅高達 + 301% 之多，驗證佳螢選股方向!
2024 年新春大禮包公開預告的 (6643-TW)M31，大漲 + 6.43%；(4968-TW) 立積，亮燈漲停! 再創新高；通通領先預告在前面；
而光通訊族群 CPO(6442-TW) 光聖、(4908-TW) 前鼎，漲停 (3081-TW) 聯亞，再創新高；車用 (1319-TW) 東陽，元月營收東陽 (1319)1 月稅前獲利 5.5 億元創史上新高，年增 11.7 倍，激勵股價大漲逾 6%，再創新高! 領先預告! AI 族群中，伺服器相關紅包股 (3231-TW) 緯創、(2382-TW)廣達、(6669-TW)緯穎、(2356-TW)英業達，雙雙改寫新高! 通通領先預告! 恭喜有來索取資料的粉絲通通都賺錢!
散熱類股持續強勢，(3324-TW) 雙鴻、(3017-TW)) 奇鋐亮燈漲停在創歷史新高，今台股成交量也創下近半年新高，顯示出買盤相對積極，外資大幅買超 526 億，創下台股歷史第四多紀錄，整體來看，台股多方氣勢續強，多頭輪動格局持續，基本面強勁個股後續接有望接棒輪漲。
2024 新春大禮包，紅包股全面噴出
AI【2382 廣達】【2356 英業達】
CPO【6442 光聖】【4908 前鼎】漲停! 半導體
半導體【3661 世芯 - KY】+7%、【2330 台積電】+7%
車用【1319 東陽】+6% 再創新高! 領先預告!
金龍年選股方向大公開?
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