【量大強漲股整理】迎接金龍年，選股趨勢大公開?

鉅亨研報 2024-02-15 17:26

台股新春開盤多頭氣勢強勁，指數上漲 548.5 點，收在 18644.57 點，成交量 4926.96 億元。

看一下三大法人: 外資買超 562.56 億元；自營商買超 64.07 億元；投信賣超 11.09 億元；三大法人合計買超 615.54 億元。

台股封關期間，美股表現持續強勢，道瓊共上漲 304 點，標普 500 上漲 58 點，再度收復 5000 點大關，那斯達克共上漲 362 點，費半上漲 177 點，而護國神山 (2330-TW) 台積電 ADR，大漲超過 10%，再度創下今年新高，美國在 2/13 日公布 CPI 指數，1 月 CPI 年增達 3.1%，高於市場預期的 2.9%，Fed 官員繼續謹慎看降息；預期 Fed 首次降息時間將遞延至 5 月或 6 月，雖然三月降息機率不高，但美股 AI 族群仍在昨日表現強勁，美超微大漲超過 40%，今年已上漲達 210%，完全不受 CPI 高於預期影響。

個股方面，(2330-TW)台積電，今天直接跳空向上開高至 700 元，最高更來到 709 大關，最終上漲 51 點收 697 元，電子股成交比重達七成以上，電子股仍是成交重心，台積電大漲也帶動 AI 族群仍表現強勢，(3661-TW)股王世芯 - KY，上漲 7.92% 收 4430 元，再度創下歷史新高，IC 設計掀起比價效應，轉機股 (3228-TW) 金麗科，盤中也急拉上漲 7.56% 突破 500 元大關，再創波段新高，而佳螢早在 131 就公開預告後一路噴出到今天的新高，波段漲幅高達 + 301% 之多，驗證佳螢選股方向!

AI【2382 廣達】【2356 英業達】

CPO【6442 光聖】【4908 前鼎】漲停! 半導體

半導體【3661 世芯 - KY】+7%、【2330 台積電】+7%

車用【1319 東陽】+6% 再創新高! 領先預告!

金龍年選股方向大公開?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師