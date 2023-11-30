全家鮮食營收占比首度衝破3成 熱銷款業績逾50億元

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (30) 日公布今年以來鮮食銷售統計，全年鮮食營收占比首度突破 30%，銷售前 50 名的鮮食合計創造逾 50 億元的業績；為持續提升鮮食的競爭力，全家即日起集結熱銷產品以全明星風雲榜的標示，全力衝刺年底前的銷量。

全家今日公布「全家全明星」鮮食風雲榜，鮮食今年以來占營收比重首度突破 30%，共創造超過 50 億元的業績，銷售前 10 名的品項主要有鮪魚飯糰、大滿足麻醬涼麵、健身 G 肉餐盒、雞肉飯飯糰、鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯、金咖哩甘口咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、烤蛋白餐盒、金咖哩濃辛咖哩飯和奶油培根義大利麵。

全家觀察，超商熱銷商品類主要為「便利輕食」、「品牌聯名」、「健康趨勢」和「家戶需求」四大面向，又以方便即食的「金飯糰」系列、鼎泰豐聯名香辣醬系列、運動族群量身打造的「健康志向」餐盒、家庭號的「匠土司」最具代表性。

另一方面，全家也注意到，熱銷鮮食中，聯名商品數約占 30%，顯示近年透過品牌聯名換粉、產品共同開發兩大策略，結盟鼎泰豐、鮮乳坊、劉里長雞肉飯、開丼等知名品牌，有助帶動銷量。

為趕在年底前進行最後一波銷售衝刺，全家今日宣布，app 即日起強打全家全明星鮮食商品銷售，購買集章可兌換購物金。

全家統計，截至 10 月底，全台總店數達 4212 家，預期年底前消費者對溫暖型商品需求增加，正陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食與現做熟食等，並展開聖誕主題活動。

由於超商鮮食具備高毛利的特性，法人樂觀看鮮食的成長，有助挹注超商既有店的獲利動能。