〈台股風向球〉護國群山擋通膨利空 紅盤日有望守萬八驚驚漲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-14 12:21

台股封關期間，美股四大指數走強，尤其費城半導體指數 2 月 5 日至 13 日漲幅達 3%，有利台股電子護國群山持續作為大盤上攻領頭羊，不過，隨著美國通膨數據高於預期，澆熄市場積極的降息預期，美股回落，恐壓抑台股龍年開紅盤的拉抬力道，呈現萬八關卡有撐的驚驚漲格局。

台股自 2 月 5 日封關後，至 2 月 13 日止道瓊指數每日漲跌幅分別為 - 0.71%、0.37%、0.4%、0.13%、-0.14%、0.33%，以及 - 1.35%，合計跌幅 0.97%，而與台股連動性高的費城半導體指數漲跌幅則分別為 1.18%、-1.14%、1.62%、1.57%、1.99%、-0.16%、-2.01%，合計漲幅 3.05%，主要反映輝達領頭漲。

而台股封關期間，至 2 月 13 日止台積電 ADR 漲幅達 10%，護國神山勢必成為龍年開紅盤的中流砥柱。

台股交易員認為，隨著台積電 ADR 和美大型科技股的積極表態，台股龍年開紅盤補漲在望，尤其 AI 族群的連動將是主導盤勢重心。

不過，台股交易員提醒，由於美國最新公布通膨數據高於預期，現階段看來，美國聯準會應不太可能於 3 月降息，甚至是上半年降息都開始有疑慮。

據觀察，聯準會理事鮑曼提到，現在預測聯準會何時降息以及降息幅度為時過早，不認為近期降息合適。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (ThomasBarkin) 周一表示，美國通膨壓力仍有持續存在的風險。

CME FedWatch 工具顯示，聯準會 3 月維持利率不變的機率已高達 92%，到 5 月維持利率不變的機率也來到 32.8%，所幸，在 6 月降息的機率仍有 74.3%。