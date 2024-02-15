北韓試射多枚巡弋飛彈 今年來第五次

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 12:00

南韓聯合參謀本部周三（14 日）表示，北韓當天上午向朝鮮半島東部海域試射多枚巡弋飛彈，是今年來第五度試射巡弋飛彈。

據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部表示，周三上午 9 時許探測到北韓試射的多枚巡弋飛彈在江原道元山東北方向海域上空飛行，軍方保持高度戒備，與美方合作，密切關注北韓動向。

這是北韓今年來第五次試射巡弋飛彈。1 月 24 日，北韓在平壤附近朝向朝鮮半島西部海域試射多枚新型戰略巡弋飛彈「火箭 - 3-31」。同月 28 日，北韓在咸鏡南道新浦市附近海域試射兩枚同款飛彈，同月 30 日又向西部海域試射巡弋飛彈「箭矢 - 2」。

今年 2 月 2 日，北韓在西部海域進行巡弋飛彈威力試驗和新型防空飛彈試射。

至於北韓頻頻試射飛彈的動機，南韓軍方消息人士推測，北韓此舉意在提升飛彈系統的穩定性和打擊精準度。

南韓專家也猜測，北韓測試這些武器的目的，是為了將這些武器運往莫斯科，俄軍再把這些武器投入烏克蘭戰場。