〈財報〉Robinhood上季意外獲利 預測今年營收強勁成長

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-14 19:33

散戶經紀商 Robinhood (HOOD-US) 第 4 季意外獲利，並表示預計 2024 年收入將強勁增加。該公司股價在周三 (14 日) 盤前交易飆升 12%。

Robinhood 周二 (13 日) 盤後公布的上季財報表現超出華爾街的預期，因為該公司受益於客戶償還貸款帶來的利息收入增加以及加密貨幣和股票推動的交易反彈。

財務長 Jason Warnick 在財報後與分析師舉行的電話會議上表示，Robinhood 預計 2024 年營收將強勁成長，並致力於推動淨存款成長。該公司還預計今年將透過獲利成長和員工人數大致「持平至小幅成長」來控制開支。

Robinhood 第 4 季託管資產 (AUC) 年比成長 65%，達到 1026 億美元，主要受到持續的淨存款和更高的股權估值的推動。

華爾街分析師也對這份樂觀的財報表示歡迎，並表示這將使 Robinhood 在進入 2024 年時擁有更堅實的基礎。

摩根大通分析師在報告中寫道：「託管資產自 2021 年第 2 季來首次突破 1000 億美元，接近 Robinhood 的交易峰值。讓我們對資產大量流入該平台感到鼓舞。」

這家總部位於加州門洛帕克的公司一直在努力實現業務多元化，以減少對過度依賴交易收入，並更加關注產品供應和「利潤投資」。

經紀公司 Piper Sandler 表示，Robinhood 將從第一季「非常強勁的淨存款趨勢」中獲益。