Robinhood在歐盟推出加密貨幣交易服務

網路經紀商 Robinhood (HOOD-US) 周四 (7 日) 表示，將在歐盟推出加密貨幣交易功能，進一步向美國以外的市場拓展，以釋放國際市場的成長潛力。

Robinhood 表示，其全新的加密產品將允許客戶購買、出售和持有超過 25 種代幣，包括比特幣、以太幣、瑞波幣、卡爾達諾、solana 和 polkadot。該公司希望在 2024 年提供更多代幣，以及轉移和「質押」或從加密貨幣中賺取獎勵的能力。

此舉代表 Robinhood 在美國以外的第二次重大擴張。該公司上個月底宣布 2024 年初之前將為英國客戶推出股票交易。該公司上周在英國開設了該服務的候補名單，將提供收益率高達 5% 的客戶存款。

Robinhood 希望吸引歐盟用戶使用其服務進行交易，並將該應用程式推薦給朋友以賺取免費比特幣。該公司將根據用戶每月交易量的百分比，以及註冊時推薦的用戶數量，贈與用戶最高一枚比特幣。

美國幾家主要加密貨幣公司在面臨美國監管機構的審查後，正在轉向歐盟尋求成長。美國證券交易委員會 (SEC) 針對包括 Coinbase 和 Binance 在內的多家加密貨幣公司提起訴訟，指控它們違反證券法。

同時，歐盟提出一套全面的監管措施，稱為「加密資產市場監管」，為加密交易平台和所謂的穩定幣發行者帶來更嚴格的規則。

Robinhood Crypto 總經理柯布拉特 (Johann Kerbrat) 表示，該公司選擇歐盟作為其加密產品的第一個國際目標市場，因為該地區制訂了世上第一套專門針對加密行業的綜合法律。

他在周四發表聲明表示：「歐盟制訂了世上最全面的加密資產監管政策，這就是我們選擇該地區作為 Robinhood Crypto 的國際擴張計劃的原因。」

Robinhood 也宣傳其歐洲加密產品的透明度和安全功能，以說服用戶使用其服務進行交易。該公司表示，將透明地顯示交易價差，包括公司從銷售和交易訂單中獲得的回扣。

Robinhood 表示，除了用於營運目的、例如支付區塊鏈網路費用之外，它絕不會將客戶代幣與商業資金混合在一起，並將所有客戶的代幣儲存在與互聯網斷開連接的冷錢包中。

Robinhood 表示，它還訂定了犯罪保險政策，以確保其儲存系統中持有的部分資產免受盜竊造成的損失，包括網路安全漏洞。該保單由保險市場 Lloyd"s 承保。

在過去幾年，加密貨幣被盜一直是該行業的一個大問題，區塊鏈網路的重大駭客攻擊，常常導致價值數百萬美元的數位貨幣從用戶的錢包中被盜走。就在上個月，HTX 交易所和 Heco Bridge 這兩個與知名企業家孫宇晨相關的平台遭到駭客攻擊，損失估計達 1.15 億美元。

去年，交易場所和託管人之間界限的模糊成為一個大問題。當時 FTX 是一家名譽掃地、管理著 320 億美元加密貨幣交易所，在其姊妹做市公司 Alameda Research 被曝利用客戶資金對某些代幣進行高風險押注後，交易所破產了。