〈財報〉需求低迷 卡夫亨氏預測全年銷售趨緩

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-14 21:59

卡夫亨氏 (KHC-US) 周三 (14 日) 發布的財報未達到銷售預期，預計全年核心銷售成長將放緩，代表隨著客戶消化過去的價格上漲，對其湯、醬汁和肉類冷盤的需求可能會保持低迷。

過去一年，該公司一直在努力應對有機銷售疲軟的問題，因為北美肉類業務銷量下降，以及面對通貨膨脹、現金短缺的客戶轉向更便宜的自有品牌。

包裝食品同業億滋、味好美、好時和百事可樂在最新財報業績中均表示銷量成長放緩。

由於北美需求疲軟，亨氏醬料製造商第 4 季銷售量下降 4.4 個百分點，而卡夫亨氏產品組合的價格則上漲了 3.7 個百分點。

然而，卡夫亨氏財務長馬西爾表示，該公司預計全年價格將做出積極貢獻，下半年銷售將出現正向變化。

這家果凍製造商預計全年有機淨銷售額將持平至成長 2%。該公司 2023 年有機淨銷售額成長 3.4%。

卡夫亨氏預計 2024 財年調整後毛利率將擴大 25 至 75 個基點，較 2023 年報告的 240 個基點增幅放緩。

為了吸引顧客而進行的更多促銷活動、以及為保持競爭力而限制定價的努力，可能會對其獲利率造成影響。