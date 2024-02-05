台股元月坐雲霄飛車 外資先賣後買淨匯入1086億元

台股今 (2024) 年元月走勢如坐雲霄飛車，外資先賣後買，在相互抵消下，加權指數月線仍收黑，累計小跌 41.25 點或 0.23%。金管會今 (5) 日公布外資及陸資投資國內證券情形，元月外資累計淨匯入約 34.71 億美元 (折合新台幣約 1086 億元)，呈現連續 3 個月淨匯入。