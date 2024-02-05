台股元月坐雲霄飛車 外資先賣後買淨匯入1086億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-05 19:28
台股今 (2024) 年元月走勢如坐雲霄飛車，外資先賣後買，在相互抵消下，加權指數月線仍收黑，累計小跌 41.25 點或 0.23%。金管會今 (5) 日公布外資及陸資投資國內證券情形，元月外資累計淨匯入約 34.71 億美元 (折合新台幣約 1086 億元)，呈現連續 3 個月淨匯入。
根據統計，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人截至 2024 年 1 月 31 日止，累計淨匯入約 2489.26 億美元，其中，境外外國機構投資人累積淨匯入 2487.39 億美元，境外華僑及外國自然人累積淨匯入 1.87 億美元。外資相較 2023 年 12 月底累計淨匯入 2454.55 億美元，元月增加約 34.71 億美元。
陸資方面，截至今年 1 月 31 日止，累積淨匯入約 0.40470 億美元，較去年 12 月底累計淨匯入 0.40498 億美元，減少約 2.8 萬美元。
台股 1 月走勢大洗三溫暖，前半月連日走跌、股匯雙殺，1 月 17 日外資大舉提款超台股 782 億元，創歷史第三高紀錄，但台積電法說會利多為市場注入強心針，外資展開認錯回補，於 1 月 19 日狂買近 808 億元，改寫歷史次高。
觀察全體外資買賣超情形，上市公司方面，外資買進股票總金額約新台幣 2 兆 1089 億元，賣出股票總金額約新台幣 2 兆 1051 億元，外資累計買超上市股票約新台幣 38.53 億元。
上櫃公司部分，外資買進股票總金額約新台幣 3215.85 億元，賣出股票總金額約新台幣 3192.97 億元，外資累計買超上櫃股票約新台幣 22.88 億元。
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