台股龍年開紅盤7成機率上漲 法人：AI熱潮不滅 行情可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-05 18:53

台股金兔年完美封關，順利收紅，成為首個農曆年封關站穩萬八的一年。展望金龍年開紅盤，投信法人分析指出，歷史經驗來看，開春紅盤日台股上漲機率高達七成，自 2014 年以來，紅盤日平均上漲 0.49%，且開紅盤後 10 日續強，上漲機率提高至八成，漲幅也擴大至 2.03%，看好目前台股技術面強勢，搭配籌碼面偏多，有利龍年開紅盤走勢。

回顧加權指數兔年表現可圈可點，累計大漲 3163.14 點，漲幅達 21.18%，在全球主要指數中，僅次於費城半導體與日股，帶動兔年台股市值大增 10.77 兆元，截至兔年封關台股市值增胖至 57.52 兆元。三大法人兔年合計買超 1091.23 億元，其中自營商提款 3291.63 億元，外資與投信連袂回補台股，外資轉為買超 1791.07 億元，投信亦大買 2591.79 億元。

從歷史數據來分析，龍年開紅盤當天及後十天上漲機率分別為 7 成、8 成，平均漲幅為 0.49%、2.03%，後一個月雖然漲勢收斂，但仍維持平均 1.38% 的上漲態勢。PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，國際市場大好，美國科技股漲勢凌厲，大幅提高外資抱股過年信心，也讓台股金兔年順利站上萬八且突破了空方缺口 18034 點。

從技術面分析，台股中多格局不變，且農曆年封關期間國際市場重要大事較為清淡，主要為美國申請失業救濟經人數、美國 CPI 等數據，目前市場持續反映 AI 相關題材，因此台股金龍年能否順利開出紅盤，需視這段期間的美股走勢以及 AI 龍頭廠的股價表現。

就產業面來看，孫傳恕分析，Meta、亞馬遜等財報與展望優於預期，美超微也繳出優於市場預期的財報，並上調年度展望，再次帶動 AI 族群的多頭情緒，加上晶圓龍頭大廠法說釋出對 AI 市場正向展望，對於台廠相關供應鏈為一大利多，有利於延續兔年 AI 相關族群大漲的氣勢。

孫傳恕建議，龍年持續聚焦半導體復甦、AI 需求持續擴散至手機、PC 及企業軟體應用等題材，做中長期佈局，可增持半導體、電腦及周邊，及數位雲端等族群。