〈財報〉百健上季業績受舊款阿茲海默藥物和多發性硬化症銷售下滑拖累

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-13 20:42

百健 (Biogen)(BIIB-US) 周二 (13 日) 公布財報，第 4 季營收和獲利較去年同期有所下降，因為該公司提列了與放棄備受爭議的阿茲海默症藥物 Aduhelm 相關的費用，以及該公司最大藥物類別多發性硬化症療法的銷售額下滑。

百健本季銷售額為 23.9 億美元，較去年同期下降 6%。由於多發性硬化症產品面臨來自更便宜的學名藥競爭，其營收下降 8% 至 11.7 億美元。

該公司正努力削減成本，同時擴大業務重點，以彌補收入下降的影響。

根據 LSEG 對分析師的調查，百健第 4 季業績與華爾街預期相比如下：

調整後每股獲利 2.95 美元，低於預期的 3.18 美元

營收 23.9 億美元，低於預期的 24.7 億美元

百健第 4 季淨利為 2497 億美元，合每股 1.71 美元。相較之下，去年同期淨利為 5504 億美元，合每股 3.79 美元。調整一次性項目後，該公司每股獲利 2.95 美元。

百健同時發布 2024 年全年財測，調整後每股獲利在 15 至 16 美元間。接受 LSEG 調查的分析師之前預計全年獲利財測為每股 15.65 美元。

該藥廠表示，預計 2024 年銷售額將較去年下降低至中個位數百分比。 但該公司預計今年的藥品收入將與去年持平；其中包括產品收入和 Leqembi 銷售額的 50% 占比。

在百健和衛采 (Eisai) 的阿茲海默症藥物 Leqembi 推出的同時，百健的財報也受到密切關注；該藥物成為去年在美國獲得批准的第一個減緩疾病進展的藥物。Leqembi 為百健業務翻開了新篇章；該公司上個月放棄其老款阿茲海默症藥物 Aduhelm 的批准和推出。

百健示，未調整和調整後的第 4 季每股獲利因先前披露的撤除 Aduhelm 的成本而受到 35 美分的負面影響。

投資人正在關注藥廠們何時向食品藥物管理局 (FDA) 申請注射版 Leqembi 的批准；該藥物在 10 月臨床試驗中顯示有希望的初步結果。

Leqembi 目前每月兩次以靜脈給藥，這種方法稱為靜脈輸注。注射形式將是對患者進行抗體治療的一種全新、更方便的選擇，這可能為更高的吸收鋪平道路。

但投資人也將目光投向其他新推出的藥物。

其中包括百健去年 7 月以 73 億美元收購 Reata Pharmaceuticals 的 Skyclarys。

FDA 去年批准使用 Skyclarys，使其成為首個獲准治療 Friedreich 共濟失調的藥物。Friedreich 共濟失調是一種罕見的遺傳性退化性疾病，可損害 5 歲兒童的行走和協調能力。