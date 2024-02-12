北美企業2023年機器人訂單急速冷卻

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-12 20:54

由於對經濟放緩和利率上升的擔憂，北美企業去年訂購的機器人數量減少約三分之一，更難證明購買先進機器的合理性。這是機器人奪取北美地區勞動力 5 年來第一次出現阻礙。

追蹤機器人訂單的產業組織推進自動化協會 (A3) 主席伯恩斯坦 (Jeff Burnstein) 說，「當經濟不景氣時，更容易延後採購。」

根據 A3 的數據，2023 年企業採購了 31159 台機器人，比前一年減少了 30%，這是自 2006 年以來最大的降幅，淨減數量也是史上最大。受影響最大的是汽車相關產業以及食品和金屬製造等其他產業。汽車產業就占其中一半。

第 4 季訂單量為 7683 個，較去年同期減少 8%。

但對於許多機器人製造商來說，由於擔心經濟疲軟以及新冠疫情期間庫存過多，現有機器的銷售受到阻礙。丹麥小型靈活機器人製造商優傲機器人 (Universal Robots) 最近報告去年其營收下降 7% 至 3.04 億美元。

優傲總裁波弗爾森 (Kim Povlsen) 告訴投資人：「2023 年的特點是：我們許多核心客戶面臨著艱難的經濟和商業環境，上半年全球工業活動放緩。」

在新冠疫情期間，機器人銷售蓬勃發展，因為在勞動力嚴重短缺的情況下，生產商爭先恐後地使用機器來生產商品。事實上，根據 A3 數據，2022 年是訂單創紀錄的一年。

可以肯定的是，機器人只是企業所需的一種設備，美國的其他支出指標也表現得更好。不包括飛機的非國防資本貨物訂單也在增加，這是經濟學家密切關注的一項追踪商業支出趨勢的指標。根據美國商務部數據，去年成長 1.7%，代表隨著經濟沒有出現更嚴重放緩，對更基本類型設備的投資仍接近穩定。

CIM Systems Inc. 是印第安納州諾布爾斯維爾的一家公司，以為客戶組裝機器人系統而聞名。該公司總裁福克斯 (Dave Fox) 表示，公司業務去年開局強勁，但隨後下滑，「有幾個大型計畫被延至今年。」「肯定有些客戶對經濟走向表示擔憂。而利率無濟於事。」他估計 2023 年的業務量較前一年下降 30%。

福克斯表示，一些訂單延後的客戶現在要求更新報價，這對未來幾個月的業務來說是一個好兆頭。但現在判斷業務是否會恢復到疫情期間的高水準還為時過早。

A3 的伯恩斯坦表示，與他討論過的大多數機器人生產商都對今年下半年業務回升持樂觀態度。

他表示，該產業大多已已經克服疫情造成的扭曲。