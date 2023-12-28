特斯拉機器人暴起傷人 「攻擊」工程師！

自動化往往代表著生產力和生產效率提高，但自動化也被質疑剝奪人類就業機會，根據外媒最新爆料，自動化可能還會出現機器人「攻擊」勞工的新風險。

據英國《每日郵報》周二（26 日）報導，2021 年一名特斯拉 (TSLA-US) 工程師在美國德州「超級工廠」工作時遭機器人「攻擊」。兩名目擊者說，該工程師當時正在為機器人編寫軟體，然後被設計用來抓取和移動新鑄造鋁製電動車零件的機器人「襲擊」，機器人把金屬爪子插入工程師的背部和手臂，在地面留下一道血跡。

特斯拉隨後向美國聯邦監管機構揭露這起事件，確認受害者的左手留下開放性傷口。

特斯拉在提交的文件中表示，雖然工程師的左手受傷，但該工程師不需要休假恢復健康。

一些了解此事的人認為，特斯拉有刻意降低該事件嚴重性的嫌疑。此外，一份調查結果顯示，去年特斯拉德州廠每 21 人中就會有一人受傷，比率遠高於產業中值。

消息人士透露，德州「超級工廠」耗時兩年建成的快速生產設備，出現安全漏洞，導致工傷事件頻發。

此前，特斯拉因高效自動化生產設備被業界追捧。執行長馬斯克說，在 2017 年到 2019 年，他苦心改革，終於實現了量產爬坡。特斯拉幾乎所有零件生產都實現了 75% 的自動化。

然而，高效的背後，特斯拉也揭露各式各樣的工傷原因，包括鈍器外傷或化學灼傷。2022 年 8 月，一名員工的腳踝被一輛行動手推車絆住，導致該員工四個多月無法工作。不久之後，又有一名物料搬運工頭部被金屬物體擊中，休息了 85 天。

非營利組織「工人防衛計畫」（Workers Defense Project）律師 Hannah Alexander 指出，特斯拉為了獲得德州和聯邦政府的補貼，顯然粉飾了員工受傷的情況。與她交談過的很多工人說，他們的受傷情況並未出現在報告中。

除自動化帶來的傷害，Alexander 還強調，德州「超級工廠」極大，面積相當於 100 座足球場，因此工廠並未完成所有建設，只有其中一部分在運作。這種半成品式工廠也可能是導致工人受傷率高於平均水準的原因之一。